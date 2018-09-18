Эво Моралес: Кристина Киршнер — надежда для миллионов аргентинцев

Ла-Пас, , 12:46 — REGNUM Бывшего президента Аргентины Кристину Киршнер поддерживают миллионы аргентинцев, написал президент Боливии Эво Моралес, публикуя на своей странице в Twitter слова поддержки для обвиняемой в коррупции Киршнер.

«Мы осуждаем судебное преследование нашей сестры Кристины Фернандес де Киршнер, против которой вынесено решение об аресте. Олигархия хочет заключить ее в тюрьму и заставить замолчать, но не сможет уменьшить любовь миллионов аргентинцев, которые видят в ней надежду», — написал Моралес.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября судья Клаудио Бонадио обвинил Киршнер в преступном сговоре с целью взимания взяток с крупных бизнесменов и распорядился об аресте. Однако решение об аресте не вступило в силу, поскольку на данный момент Кристина Киршнер защищена иммунитетом, который дает ей статус члена Сената.

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