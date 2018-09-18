Вина за сбитый российский Ил-20 полностью лежит на Израиле – Шойгу

Москва, , 12:40 — REGNUM Ответственность за сбитый над Средиземным морем российский самолёт Ил-20 несёт Израиль. Об этом в телефонном разговоре с израильским коллегой Авигдором Либерманом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

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«Вина за сбитый российский самолёт и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне», — сказал глава Минобороны РФ.

Шойгу также добавил, что российское военное ведомство по различным каналам взаимодействия «неоднократно призывало израильскую сторону воздерживаться от ударов по сирийской территории, создающих угрозу безопасности российских военнослужащих».

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Как сообщало ИА REGNUM, за час до полуночи 17 сентября в 35 км от побережья Сирии российский Ил-20 перестал выходить на связь. Исчезновение самолёта совпало со временем нанесения Израилем удара по территории Сирии, который отразили сирийские силы ПВО. Как стало известно, Ил-20 был сбит из комплекса С-200 сил противовоздушной обороны Сирии, но под удар его подставили лётчики ВВС Израиля. В этой связи Минобороны РФ заявило, что оставляет за собой право на адекватный ответ.

Добавим, что в настоящее время место падения самолёта обнаружено. Обломки военного судна найдены в 27 км западнее от населенного пункта Баниас у берегов сирийской провинции Латакия. Поисково-спасательная операция продолжается.

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