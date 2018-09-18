Президент Абхазии назначил главу правительства

Сухум, , 12:30 — REGNUM Глава Абхазии Рауль Хаджимба назначил премьер-министром Валерия Бганбу, ранее занимавшего пост председателя парламента. Об этом 18 сентября сообщает Sputnik Абхазия.

Хаджимба представил правительству нового руководителя. Этот человек хорошо известен кабинету министров, отметил он.

Бганба поблагодарил главу государства за оказанное доверие. Он призвал членов правительства работать на благо страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября 70-летний Геннадий Гагулия, руководивший абхазским правительством с 25 апреля 2018 года, погиб в ДТП. Кортеж, в составе которого был автомобиль Гагулии, попал в аварию в Гудаутском районе.

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