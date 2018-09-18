«Самопомощь» собирает в Раде подписи за отставку генпрокурора Луценко

Киев, , 12:26 — REGNUM Украинская парламентская фракция «Самопомощь» призвала депутатов Верховной Рады отправить в отставку генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Соответствующее заявление 18 сентября с трибуны Рады сделал депутат от фракции Егор Соболев.

«Мы предлагаем привлечь к уголовной ответственности генерального прокурора Юрия Луценко. В стране, наверное, нет человека, который бы не слышал о решении генпрокуратуры официально выдать России ингуша (Тимур Тумгоев), который прятался в Украине от российских преследований. Его выдали на основании того, что Россия считает его врагом. Она обратилась в генпрокуратуру Украины, и генпрокуратура пошла на встречу. Россия считает врагом 90% мира. Кого следующего будет выдавать Юрий Луценко со своими подчиненными?» — задался вопросом Соболев.

При этом он обвинил Луценко в преследовании украинской журналистки Натальи Сидлецкой и «сливе» уголовного дела в отношении мэра Харькова Геннадия Кернеса.

«Мы обращаем внимание, что эти истории происходят еженедельно. В прошлый раз, когда мы собирались на голосование генеральный прокурор залез в мобильный телефон журналистки Натальи Сидлецкой… Генпрокурор лично отвечает за провал расследования в отношении Геннадия Кернеса. Его подчиненные просто не ходили в суд, и суд был вынужден просто закрыть дело», — добавил Соболев.

Депутат также обвинил Луценко в «открытом пособничестве России».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября 2018 года генеральная прокуратура Украины экстрадировала в Россию по запросу ФСБ Тимура Тумгоева. Решение об экстрадиции Тумгоева подписал заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин.

На момент выдачи решение Комитета ООН по правам человека о приостановлении экстрадиции Тумгоева оставалось в силе. В свою очередь ФСБ России подозревает, что Тумгоев является участником одной из радикальных группировок на территории Сирии.

Виюне 2016 года Тумгоева задержали в аэропорту Харькова за просроченную справку просителя убежища, с которой он обратился в миграционную службу Украины. В июле 2017 года его освободили из-под стражи после истечения срока экстрадиционного ареста.