Инициативу Порошенко по НАТО назвали «предвыборной спекуляцией»

Киев, , 12:24 — REGNUM Президенту Украины Петру Порошенко, который намерен закрепить в Конституции курс страны на вступление в Североатлантический альянс, необходимо сначала урегулировать конфликт в Донбассе. Об этом сообщил сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» в Верховной раде Украины Юрий Бойко во время выступления в парламенте страны.

По его словам, подобные заявления главы украинского государства можно назвать «предвыборными спекуляциями».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 сентября 2018 г. глава фракции «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов призвал народных избранников поддержать законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины. В частности, в документе предлагается «закрепить» курс Украины на вступление в ЕС и НАТО.

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