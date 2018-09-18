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Число прибывающих в Италию беженцев сократилось до минимума с 2014 года

Политика

Италия опустилась на третье место среди самых популярных для въезда в Евросоюз стран

Рим, 18 сентября 2018, 12:24 — REGNUM  Количество прибывающих в Италию мигрантов достигло рекордно низкого уровня со времен 2014 года. Об этом сообщил министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини на своей странице в Twitter вечером 17 сентября.

«После Испании, Греция обогнала Италию по числу прибывающих мигрантов в 2018 году (…). От слов к делу, я не сдаюсь!», — написал он.

По данным МВД Италии, с начала 2018 года в Италию прибыли 20 777 мигрантов, из которых 13 322 человека добрались до европейской страны из Ливии. Для сравнения: за аналогичный период 2017 года в Италию прибыли 102 544 мигранта, в 2016 году — 102 517.

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Политическая жизнь Италии
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