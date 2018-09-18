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Цыбульский и Жириновский отказались от мандатов в заксобрании Ненецкого АО

Политика

Вместе с ними заявление об отказе написал Максим Сурайкин

Нарьян-Мар, 18 сентября 2018, 12:21 — REGNUM  Врио губернатора НАО Александр Цыбульский, возглавлявший на выборах в окружной парламент список «Единой Рооссии», написал заявление об отказе от мандата. Об этом ИА REGNUM сообщили в окружном избиркоме.

От кресла в заксобрании также отказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский и первый в списке «Коммунистов России» Максим Сурайкин.

Избирком удовлетворил все три поданных заявления.

Таким образом, мандат Александра Цыбульского переходит Александру Лутовинову, а мандат Владимира Жириновского — Николаю Запалову. Место Сурайкина в заксобрании займет Николай Миловский.

Известно, что все депутаты, избранные по одномандатным округам, уже подтвердили готовность получить мандат.

Добавим, что точная дата первой сессии нового созыва, на которой будут избраны спикер и его заместители, пока не определена. Новому созыву также предстоит избрать губернатора из числа кандидатов, предложенных президентом РФ.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, выборы в окружное Собрание депутатов завершились победой «Единой России» — она набрала 38,97% голосов. На втором месте КПРФ — 23,8%, третье место у ЛДПР — 17,36%. Партии «Родина», «Справедливая Россия» и «Коммунисты России» набрали чуть более 5 процентов каждая. Таким образом, в парламенте округа будут представлены шесть политических партий. В семи из восьми одномандатных округов победу одержали единороссы, в одном — кандидат от КПРФ.

Участие в голосовании приняли 12 142 жителя НАО, таким образом общая явка по региону составила 35,96%.

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