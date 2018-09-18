Глава МВД Франции хочет стать мэром Лиона

Париж, , 12:22 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Жерар Коллон заявил, что будет баллотироваться на пост мэра Лиона в 2020 году, сообщает 18 сентября Reuters.

Данное заявление близкого к президенту Эммануэлю Макрону министра, может свидетельствовать о напряженности в отношениях в правительстве. Тем более после отставки популярного министра окружающей среды Николя Юло, несогласного с политикой главы республики.

Напомним, рейтинг Макрона продолжает падение после его избрания на пост президента Франции: с 60% он опустился до 30%. Согласно мнению населения, главе государства нет дела до проблем обычных граждан.

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