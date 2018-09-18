Вторник, 18 Сентября 2018 года
14:04:28 МСК

Глава МВД Франции хочет стать мэром Лиона

Политика

Рейтинг президента Франции падает на фоне противоречий в правительстве

Париж, 18 сентября 2018, 12:22 — REGNUM  Министр внутренних дел Франции Жерар Коллон заявил, что будет баллотироваться на пост мэра Лиона в 2020 году, сообщает 18 сентября Reuters.

Данное заявление близкого к президенту Эммануэлю Макрону министра, может свидетельствовать о напряженности в отношениях в правительстве. Тем более после отставки популярного министра окружающей среды Николя Юло, несогласного с политикой главы республики.

Напомним, рейтинг Макрона продолжает падение после его избрания на пост президента Франции: с 60% он опустился до 30%. Согласно мнению населения, главе государства нет дела до проблем обычных граждан.

Читайте ранее в этом сюжете: Первый заместитель мэра Парижа подал в отставку из-за разногласий

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Франции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить