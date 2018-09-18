Экологическая встреча министров G7 состоится в Галифаксе

Галифакс, Канада, , 12:15 — REGNUM Неправительственные организации обратились к министрам окружающей среды стран «G7», которые соберутся со вторника по пятницу (18 — 21 сентября) в Канаде, чтобы «ускорить» переход к более экологической энергии к 2050 году, сообщает Europe1.

«G7 должна содействовать реализации Парижского соглашения о климате и призвать международное сообщество ограничить вредные выбросы в атмосферу», — призвала объединенная группа из сорока неправительственных организаций (НПО), работающих в основном для защиты окружающей среды.

Накануне открытия экологической встречи G7 в Галифаксе (Восточная Канада) — группы крупных держав, состоящей из Франции, Великобритании, Германии, Италии, Японии, Канады и США, коалиция НПО заявила, что «ждет» министров из этих стран, они должны «признать, что изменение климата является самой большой угрозой нашего времени».

Как отмечает издание, НПО призвали семерку предоставить средства в размере 100 млрд долларов США (66 млрд евро) к 2020 году, необходимые для сокращения парниковых газов, вызывающих глобальное потепление.

Наконец, НПО призвали членов «большой семерки» принять «обязательные национальные стратегии» для выполнения обязательств по защите океанов.