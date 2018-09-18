American Conservative: Македонии нечего делать в НАТО

Скопье, , 12:08 — REGNUM Македония, несмотря на приглашения из Брюсселя и заверения Вашингтона, попросту не нужна в блоке НАТО, которому она не может ничего дать, пишет Дэниэл Ларисон в статье для американского издания The American Conservative.

«У Республики Македония нет альтернативы, кроме как стать членом НАТО и ЕС», — подчеркнул 17 сентября премьер-министр страны Зоран Заев во время визита в Скопье главы оборонного ведомства США Джеймса Мэттиса, состоявшегосяв преддверии назначенного на конец месяца референдума об изменении названии государства.

Безусловно, разрешение противоречий между Грецией и Македонией является положительным развитием событий, но у Скопье нет никаких оснований для вхождения в НАТО, тогда как самому альянсу не нужен еще один столь зависимый член.

«Перед Македонией не стоит каких-либо экзистенциальных угроз, которые бы требовали вхождения в альянс, носящий, по идее, характер коллективного оборонительного союза. Более того, она очень мало чего может предложить альянсу», — подчеркнул Ларисон, указавший, что с трех сторон эту не имеющую выхода к морю страну окружают члены НАТО, поэтому она одновременно не может опасаться внешнего вторжения и не обладает стратегической ценностью.

«Подобно соседней Черногории, Македонии дают членство в НАТО в качестве поощрения за принятые политические решения, которые никоим образом не повышают защищенность Европы и США», — добавил он.

Иными словами, продолжая свою политику расширения НАТО, США через несколько лет будут раздавать гарантии безопасности странам, которые попросту не нужны в альянсе, и происходить это будет без какого-либо серьезного обсуждения в Вашингтоне.

Напомним, во время своего визита в столицу Македонии Мэттис заявил, что Россия, недовольная возможным включением Македонии в НАТО, может оказать влияние на исход референдума в об изменении названия страны.

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