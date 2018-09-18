Вручение мандатов депутатам гордумы: в Екатеринбурге сломали традицию

Екатеринбург, , 12:02 — REGNUM В Екатеринбурге 19 сентября вручат мандаты депутатам городской думы, избранным 9 сентября. Впервые церемония пройдёт на площадке областных властей — в здании дома правительства Свердловской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее эта церемония проходила на площадках, подведомственных администрации города. Одной из них является Камерный театр.

Дата вручения мандатов была определена 17 сентября на заседании горизбиркома. Всё начнётся 19 сентября в 11:00 по местному времени в конференц-зале областного дома правительства. Мандаты избранным депутатам вручат председатель свердловского Заксобрания Людмила Бабушкина и и.о. главы администрации губернатора Азат Салихов.

Напомним, выборы прошли 9 сентября. Всего были избраны 36 депутатов.