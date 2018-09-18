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Посольство Израиля в Москве не стало комментировать обвинения Минобороны РФ

Политика

В дипломатической миссии ответили, что не намерены комментировать случившееся

Москва, 18 сентября 2018, 11:58 — REGNUM  Израильские дипломаты в Москве не стали комментировать заявление российского военного ведомства относительно причастности израильских военных летчиков к катастрофе в Сирии самолета радиоэлектронной разведки и РЭБ Ил-20 ВКС РФ. Об этом сообщает 18 сентября «Интерфакс».

В ответ на соответствующий вопрос журналиста в дипломатической миссии Израиля в Москве ответили, что не намерены комментировать случившееся.

«Без комментариев», — цитирует агентство слова представителя дипмиссии.

Напомним, ранее Минобороны России опубликовало заявление, в котором обвинило пилотов ВВС Израиля в провокации, результатом которой стала гибель 15 российских военнослужащих и потеря самолета-разведчика Ил-20.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что израильские летчики прикрылись беззащитным Ил-20 от удара сирийской ПВО, отвечающей на нападение ВВС Израиля.

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Война в Сирии
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