Глава Первомайского района Ярославской области переизбрана

р.п. Пречистое, Ярославская область, , 11:50 — REGNUM Главой Первомайского района Ярославской в третий раз подряд стала Инна Голядкина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации района.

18 сентября депутаты Первомайского района Ярославской единогласно — 12 голосов из 12 голосовавших — избрали Инну Голядкину главой района.

Конкуренцию ей составлял директор МУК Первомайский межпоселенченский Дом культуры Валентина Есиева и пенсионер Георгий Сачков.

Действующая глава Инна Голядкина уже руководит районом 2 срока — 10 лет.

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