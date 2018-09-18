Законопроект о ротации госслужащих Госдума приняла в первом чтении

Москва, , 11:32 — REGNUM Законопроект, касающийся ротации госслужащих, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября.

Категории госслужащих, подлежащих ротации, сокращаются. Ротации будут подлежать только руководители в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольные и надзорные функции (сейчас ротации подлежат все гражданские служащие, замещающие должности категории «руководители» в указанных ФОИВах).

При этом предусматривается возможность проведения ротации в отношении иных гражданских служащих, замещающих должности категории «руководители», исполнение должностных обязанностей по которым связано с осуществлением контрольных или надзорных функций в территориальных органах ФОИВов, по решению руководителя соответствующего ФОИВа.

Также с принятием закона президент и правительство получают право устанавливать дополнительные государственные гарантии гражданским служащим, назначенным в порядке ротации на должности гражданской службы в государственные органы, расположенные в другой местности в пределах РФ.

Уточняется и перечень уважительных причин, при которых гражданский служащий может отказаться от ротации — перечень уважительных причин для отказа от ротации дополняется такой причиной, как необходимость постоянного ухода за проживающим отдельно близким родственником.

Кроме того, предлагается распространить на жен (мужей) гражданских служащих, назначенных в порядке ротации на должности государственной гражданской службы в государственные органы, расположенные в другой местности в пределах Российской Федерации, гарантии на прохождение в приоритетном порядке профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по новому месту службы гражданского служащего. Таким образом, их приравнивают к женам (мужьям) военных, уточнил замглавы Минтруда Алексей Черкасов.