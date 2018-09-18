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ООН: демократический транзит в Мьянме застопорился

Политика

Для демократии важно отсутствие дезинформации, в которой Мьянма обвиняет страны, распространяющие демократию

ООН: демократический транзит в Мьянме застопорился
Yue Tian
Бутылочное горлышко

Нейпьидо, 18 сентября 2018, 11:33 — REGNUM  Правозащитники ООН заявили о том, что демократический транзит в Мьянме застопорился, сообщает 18 сентября Reuters.

«Демократия требует, чтобы правительство принимало активное участие в борьбе с силами, разжигающими вражду и ненависть, а также дезинформацию», — подчеркнули в ООН.

Напомним, в августе 2017 года боевики «Армии освобождения рохинджа» совершили нападения на правительственные посты, в результате ответных действий военных страну вынуждены были покинуть порядка 700 тыс. человек, переселившихся в лагеря для беженцев в Бангладеш.

Власти страны не раз подчеркивали, что трагическая ситуация, произошедшая в их стране, далека от той, какую рисуют СМИ, обвиняя журналистов, преимущественно из ЕС, в дезинформации и тенденциозности.

Читайте ранее в этом сюжете: ООН: власти Мьянмы имели «геноцидные намерения» в отношении рохинджа

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Беспорядки в Мьянме
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