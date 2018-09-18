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Главу армяно-российской группировки войск наградили медалью

Политика

«Наградить ... генерал-майора Тиграна Парваняна медалью «За заслуги перед Отечеством»

Ереван, 18 сентября 2018, 11:29 — REGNUM  Командующего армяно-российской объединенной группировкой войск Тиграна Парваняна наградили медалью «За заслуги перед Отечеством» первой степени. Соответствующий указ подписал президент Армении Армен Саркисян, передает пресс-служба главы государства.

«Наградить … генерал-майора Тиграна Парваняна медалью «За заслуги перед Отечеством», — отмечается в документе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 февраля 2018 г. президент Армении Серж Саргсян назначил генерал-майора Тиграна Парваняна командующим армяно-российской объединенной группировкой войск. Бывший командующий группировкой генерал-майор Андраник Макарян был в конце января 2018 г. назначен заместителем начальника Генштаба вооруженных сил Армении.

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