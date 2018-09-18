Washington Post: США могут предложить Асаду непростой компромисс

Вашингтон, , 11:27 — REGNUM На фоне того как войска правительства Сирии готовятся начать наступление на провинцию Идлиб, США должны предпринять необходимые усилия для того, чтобы остановить грозящую катастрофу. Для этого они могут выступить с таким предложением сирийскому лидеру Башару Асаду, от которого тут едва ли сможет отказаться, пишут Стивен Хейдеманн и Майкл Оханлон в статье для американского издания The Washington Post.

Читайте также: National Interest: В Сирии победил Асад, и США нужно признать это

Авторы подчеркивают, что хотя США и не могут обратить вспять ход войны, Вашингтон все же должен занять жесткую позицию, благодаря которой жителей Идлиба удастся уберечь от наиболее тяжелых последствий наступления сирийской армии. В этих условиях крайне важна решительная программа сдерживания со стороны США и их партнеров. Но для большей ее эффективности она должна сопровождаться и дипломатической стратегией, в рамках которой придется идти на напростые компромиссы.

Прежде всего Вашингтон должен начать с обещания наносить ответные удары в случае любого «безраборного применения силы» со стороны Асада против сирийского народа, и достигаться эта цель может и без значительного вовлечения США в войну.

«Например, если будет замечено, как вертолет сбрасывает бочковые бомбы на жилой дом, впоследствии он [вертолет] может быть уничтожен с помощью ракеты земля — воздух большой дальности, как только винтокрылая машина доберется до своей базы», — предлагают авторы.

Так, хотя администрация президента США Дональда Трампа «по праву» и предостерегла официальный Дамаск от использования химического оружия в операции по захвату Идлиба, Белый дом закрывает глаза на то, что на применение простых видов вооружений — артиллерии, авиаударов и бомбежек — приходится до 99% всех жертв. В качестве оправдания удара по силам Асада, таким образом, можно применить международные нормы борьбы с геноцидом и нарушение Дамаском женевских конвенций.

Такая угроза должна быть частью более обширного плана сокращения насилия и прекращения войны в республике. Главную роль здесь должно играть уничтожение членов экстремистстких группировок, проникших в более умеренные оппозиционные силы и ряды мирного населения. Для этого нужно полагаться не на многочисленные американские контингенты, а на разведку, авиацию и спецназ, а также сотрудничество с партнерами, уже имеющими опыт борьбы с радикалами.

В то же самое время США могут предложить Асаду непростую сделку. С одной стороны, Асад будет от нее не восторге, поскольку она предполагает создание на неподконтрольных на данный момент Дамаску территориях автономных образований, получающих поддержку от международного сообщества. Это будет направлено не на разделение Сирии, но на формирование фундамента для децентрализованного управления в республике в будущем.

С другой стороны, предложение Вашингтона может оказаться вполне по вкусу Асаду, чего нельзя будет сказать о его российских и иранских спонсорах: США «на протяжении какого времени» будет терпеть власть Дамаска над занимаемыми сегодня сирийскими войсками территориями, а также положат конец переговорам в Женеве о необходимости отстранения Асада от власти.

Без сомнения, этот «жесткой массовый убийца» в конечном счете должен будет уйти, чтобы у страны была хотя бы какая-то надежда на будущую стабильность, но любая передача власти в Сирии должна носить управляемый харарактер, в рамках которого и сам Асад, и верные ему люди могли иметь право голоса в выборе преемника. В противном случае он и его сторонники будут опасаться мести со стороны будущего правительства. При этом от отставки Асада будет зависеть и выделение стране помощи для восстановления.

«Как бы ни оскорблял такой подход наши демократические нравы, этот вариант является единственным путем на обозримое будущее, с учетом сегодняшних реалий Сирии», — указывают авторы.

В рамках такого нового подхода у Асада появляется выбор. Он может уничтожить бо́льшую часть Идлиба и рискнуть столкнуться с ответным ударом Вашингтона и ключевых членов ЕС, тем самам ливившись оборонного потенциала, поспособстовав еще большей поляризации страны и в еще большей степени потеряв легитимность своей власти. Или же он может позволить Турции при поддержке США и других сыграть ведущую роль в Идлибе, оставшись у власти на какое-то время, в течение которого он сможет выбрать себе преемника. С точки зрения США, при заключении такой сделки с АСадом «приходится зажать нос», но альтернатива этому еще хуже.

Напомним, ранее, 17 сентября президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган достигли соглашения о создании в провинции Идлиб демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения незаконных вооруженных бандформирований и войск правительства Сирии. Представитель Сирийской комиссии по переговорам Яхья аль-Ариди уже назвал это соглашение выгодным, тогда как в США состоявшиеся в Сочи переговоры по урегулированию ситуации в Идлибе назвали обнадеживающими.

Читайте также: В США одобрили решение России и Турции по Идлибу