В Госдуме опасаются прямого столкновения из-за Сирии

Москва, , 11:25 — REGNUM Депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия») опасается прямого столкновения вокруг ситуации Сирии, передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября.

«Вчерашняя встреча Путина и Эрдогана открывает возможность для того, чтобы мирно разрешить ситуацию вокруг Идлиба, но это не означает, что она уже разрешена, и что угроза прямого военного столкновения вокруг этого региона невозможна. Тем более, что «белые каски» продолжают готовить провокации с применением якобы химического оружия властями Дамаска против Идлиба с тем, чтобы затем нанести удар по Сирии. Ситуация крайне острая», — сказал Никонов в ходе пленарного заседания Госдумы.

Парламентарий указал на то, что ночью с экранов радаров пропал российский самолет Ил-20 с 14 военнослужащими на борту.

«В это время израильская авиация наносила удары по Латакии, в это время французский фрегат «Овернь» стрелял ракетами «вода-воздух», в это время немецкий фрегат вошел в Средиземное море, как и британская подводная лодка, в это время американцы подтянули в восточное средиземноморье свой военно-морской флот и подводные лодки, американский военно-морской флот активизировался в районе Персидского залива, со стороны Соединенных Штатов в конце прошлой неделе прозвучали заявления о возможности прямого военного столкновения с Россией», — отметил депутат.

Ситуация в Сирии обостряется, обостряется ситуация вокруг Идлиба, где находится 60 тыс. террористов, и США, их западные союзники защищают их так, как будто они им родные, говорит Никонов.

Российский самолет Ил-20 был сбит из комплекса С-200 сил противовоздушной обороны Сирии, но под удар его подставили израильские летчики, заявили в Минобороны.