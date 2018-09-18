Лондон исключает возможность повторного референдума по Brexit

Лондон, , 11:26 — REGNUM Повторного референдума о выходе Великобритании из Европейского союза не будет. Об этом заявил британский министр по делам Brexit Доминик Рааб в интервью SPIEGEL 17 сентября.

«Я могу вас заверить, что это правительство не проведет повторного референдума. Если в британском парламенте провалится соглашение с ЕС, то, вероятно, никакого соглашения уже не будет, поскольку не остается времени», — сказал Рааб.

В случае жесткого Brexit Рааб ожидает экономических последствий, которые можно преодолеть.

«Если мы не заключим никакого соглашения с ЕС, возможны краткосрочные встряски. Но некоторые риски можно сдержать, а других и вовсе избежать, если у обеих сторон будет воля на это», — подчеркнул министр.

Напомним, Великобритания должна покинуть Европейский союз в конце марта 2019 года.

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