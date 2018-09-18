«Теперь это ваш город»: глава Хакасии встретился с новым мэром Саяногорска

Саяногорск, Хакасия, , 11:19 — REGNUM Глава Хакасии Виктор Зимин встретился с избранным мэром Саяногорска Михаилом Валовым, а также с прежним градоначальником Леонидом Быковым. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 18 сентября, в республиканском правительстве, стороны обсудили вопросы социально-экономического развития Саяногорска.

«Теперь это ваш город и ваши жители, за которых вы отвечаете. Тем более что для вас Саяногорск — это родной город. Я буду рядом. Удостоверения о политической принадлежности уберём в сторону — мы служим людям», — сказал Зимин, обращаясь к Валову.

Леонид Быков, который руководил Саяногорском с 2004 года, пообещал при необходимости оказывать поддержку новому мэру.

«Естественно, мы отбрасываем в сторону политические моменты. Находясь на этой должности, я понимаю, что должен заниматься больше всего хозяйством города, пусть другие люди занимаются политикой», — подчеркнул, в свою очередь, Валов.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, выборы мэра Саяногорска состоялись 9 сентября 2018 года. Победу одержал кандидат от ЛДПР, журналист Михаил Валов, получив 42,62% голосов. Единоросс Леонид Быков, руководивший Саяногорском с 2004 года, оказался на втором месте с результатом 18,41%. Третье место — у кандидата-самовыдвиженца Владимира Фёдорова — 15,16%.

Михаил Валов вступит в должность мэра Саяногорска 20 сентября.

Напомним, Валов собирался побороться за кресло главы Хакасии, однако не прошёл муниципальный фильтр и не был зарегистрирован.

Саяногорск — город в Хакасии. Третий по численности после Абакана и Черногорска город в республике (на начало 2017 года в Саяногорске проживали порядка 61 тыс. человек). Образован в 1975 году.