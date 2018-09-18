Индонезия и Чехия исследуют пути инвестиционного и торгового сотрудничества

Джакарта, , 11:19 — REGNUM Индонезия и Чешская Республика изучают возможности сотрудничества для увеличения инвестиций и экспорта, сообщает Antaranews.

«Мы ожидаем поддержки со стороны Чехии в целях ускорения переговоров о всеобъемлющем соглашении об экономическом партнерстве с Европейским союзом. Ранее президент Индонезии Джоко Видодо и премьер-министр Австралии завершили работу над подобным соглашением между Индонезией и Австралией», — отметил министр промышленности Индонезии Аирланга Хартарто.

Министр промышленности считает, что если будет создана основа для всестороннего двустороннего партнерства, это будет способствовать увеличению экспорта значительных продуктов Индонезии в Чешскую Республику.

«Наши товары имеют значительный потенциал для выхода на чешский рынок, в первую очередь текстиль, одежда, обувь, мебель из натурального дерева», — сказал он.

Министр промышленности также заявил, что он пытается привлечь чешские инвестиции в Индонезию.

В свою очередь, председатель Сената Чешской Республики Милан Штех ответил, что «нам тоже есть, что предложить Индонезии». В Чехии есть несколько ведущих производственных секторов, таких как автомобильная, авиационная и логистическая отрасли. Чехия производит качественные поезда по доступным ценам и имеет развитую медицинскую и фармацевтическую промышленность.

Напомним, делегация Сената Чешской Республики во главе с Миланом Штехом находится с визитом в Индонезии.

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