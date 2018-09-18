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Госдума вводит уголовную ответственность за неисполнение решений судов

Политика

До двух лет

Госдума вводит уголовную ответственность за неисполнение решений судов
Уильям Хогарт. Суд. 1758

Москва, 18 сентября 2018, 11:15 — REGNUM  Законопроект об ответственности за неисполнение решений судов о прекращении распространения информации Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября.

«В случае, если в течение одного года по одному и тому же судебному разбирательству все административные меры воздействия будут исчерпаны, заработает 315 статья УК, которая предусматривает максимальное наказание для физических лиц до одного года лишения свободы и для должностных лиц коммерческих структур и госслужащих до двух лет лишения свободы», — сказал один из авторов законопроекта депутат Сергей Боярский («Единая Россия»).

По мнению парламентария, именно незначительные административные санкции, действующие на сегодняшний день, приводят к тому, что решения суда игнорируются.

Одновременно Госдума во втором чтении приняла законопроект, которым предлагается установить уголовную ответственность — до оного года лишения свободы — за злостное неисполнение вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению лицом, подвергнутым административному наказанию за неисполнение содержащихся в исполнительном документе (выданном на основании того же судебного акта) требований о прекращении распространения информации и (или) об опровержении ранее распространенной информации в срок, вновь установленный судебным приставом-исполнителем после наложения административного штрафа.

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Государственная дума РФ VII созыва
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