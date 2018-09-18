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Организаторов митингов обяжут сообщать о его отмене

Политика

Законопроект прошел второе чтение

Москва, 18 сентября 2018, 11:08 — REGNUM  Законопроект об обязанностях организаторов митингов Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября.

Предлагается обязать организаторов публичных мероприятий в случае отказа от проведения публичного мероприятия не позднее чем за один день до дня его проведения принять меры по информированию граждан и уведомить в письменной форме орган исполнительной власти субъекта РФ или орган местного самоуправления, в которые подано уведомление о проведении публичного мероприятия, о принятом решении.

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Закон «О собраниях, митингах, шествиях и пикетированиях»
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