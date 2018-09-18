Организаторов митингов обяжут сообщать о его отмене

Москва, , 11:08 — REGNUM Законопроект об обязанностях организаторов митингов Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября.

Предлагается обязать организаторов публичных мероприятий в случае отказа от проведения публичного мероприятия не позднее чем за один день до дня его проведения принять меры по информированию граждан и уведомить в письменной форме орган исполнительной власти субъекта РФ или орган местного самоуправления, в которые подано уведомление о проведении публичного мероприятия, о принятом решении.