Состав ЦИК Украины могут увеличить на два человека

Киев, , 11:07 — REGNUM В Верховной раде зарегистрирован закон, увеличивающий количество членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины до 17 человек, сообщают 18 сентября украинские «Вести».

Согласно сообщению, закон был внесен спикером украинского парламента Андреем Парубием. Законопроект вносит изменения в статью 6 закона «О Центральной избирательной комиссии». Таким образом, количество членов ЦИК Украины может быть увеличено на два человека.

Напомним, ранее сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» в Раде Юрий Бойко заявил, что преобладание в ЦИК членов партии «Блок Петра Порошенко» недопустимо. Тогда представитель президента Украины в парламенте Ирина Луценко заявила, что партии «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт» готовы уступить по одному месту в ЦИК «Оппозиционному блоку».