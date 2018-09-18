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Германия: соглашение о Brexit может быть готово к ноябрю

Политика

Берлин настроен позитивно

Германия: соглашение о Brexit может быть готово к ноябрю
Иван Шилов © ИА REGNUM
Выход Великобритании

Берлин, 18 сентября 2018, 11:07 — REGNUM  Министр Германии по делам Евросоюза Майкл Рот заявил, что соглашение по выходу Великобритании из содружества может быть заключено в ноябре 2018 года, сообщает 18 сентября Reuters.

По мнению высокопоставленного немецкого политика, переговорный процесс идет хорошо и продвигается в правильном направлении.

«Я чувствую, что предложения Евросоюза являются отличной основой для компромисса», — резюмировал Рот.

Напомним, 29 марта 2019 года Соединенное Королевство должно покинуть содружество, однако для этого необходимо заключить соглашение об условиях размежевания. Политические элиты королевства пока не договорились о том, как именно должен выглядеть итоговый документ.

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Выход Великобритании из Евросоюза
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