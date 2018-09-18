Госдума прекратила полномочия депутата Алексея Русских

Москва, , 11:01 — REGNUM Депутаты Госдумы на пленарном заседании 18 сентября проголосовали за досрочное прекращение полномочий первого замглавы комитета Госдумы по транспорту и строительству Алексея Русских (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM.

Депутат сложил полномочия в связи с новым назначением. Теперь он займет место сенатора Совета Федерации от Подмосковья. Соответствующее постановление накануне подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Таким образом, Алексей Русских будет сенатором в течение всего срока полномочий губернатора Подмосковья.