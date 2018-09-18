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Госдума прекратила полномочия депутата Алексея Русских

Политика

Он станет сенатором от Подмосковья

Москва, 18 сентября 2018, 11:01 — REGNUM  Депутаты Госдумы на пленарном заседании 18 сентября проголосовали за досрочное прекращение полномочий первого замглавы комитета Госдумы по транспорту и строительству Алексея Русских (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM.

Депутат сложил полномочия в связи с новым назначением. Теперь он займет место сенатора Совета Федерации от Подмосковья. Соответствующее постановление накануне подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Таким образом, Алексей Русских будет сенатором в течение всего срока полномочий губернатора Подмосковья.

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Государственная дума РФ VII созыва
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