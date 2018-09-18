Власти Грузии: закон о марихуане будет принят на основе широкого консенсуса

Тбилиси, , 10:59 — REGNUM Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе уверяет, что закон о культивации и экспорте конопли будет принят не в административном порядке, а на основе широкого общественного консенсуса.

«В таких вопросах, как культивация конопли, решения в административном порядке не принимаются. Это не почерк нашей команды. Это решение должно стать результатом широкого общественного консенсуса», — уверенно заявил премьер, комментируя тему журналистам в ходе своего визита в США.

Разработку такого законопроекта он объяснил решением Конституционного суда о декриминализации марихуаны, которое, по оценке премьера, поставило правительство перед «новой реальностью».

«Решение Конституционного суда поставило нас перед новой реальностью, и первое, что мы должны были сделать, — это разработать регуляции на потребление, чтобы защитить нашу молодежь и здоровье нашего населения в целом, что мы и делаем. Хочу со всей ответственностью заявить, что подготовленный МВД законопроект — один из самых строгих среди стран, где существует подобная практика. Это был шаг очень высокой ответственности со стороны нашего правительства. Что касается культивации, мы и здесь объяснили нашу аргументацию, и, естественно, мы настроены на то, чтобы этот вопрос стал результатом широкого консенсуса», — подчеркнул Бахтадзе.

Отметим, что судя по заявлениям представителей правящей партии, отступать в законе о культивации и экспорте конопли они не намерены, но до принятия законопроекта парламентом собираются провести с обществом «широкие консультации» и убедить в пользе данного закона и подобной практики.

Депутаты от правящей партии в своих комментариях доходят и до того, что объясняют необходимость разведения конопли желанием обеспечить расцвет грузинского сельского хозяйства и повысить доходы населения.

Между тем, оппозиция и СМИ из собственных источников выяснили, что за законопроектом о разведении и экспорте конопли могут стоять интересы лидера правящей партии Бидзины Иванишвили, владеющего акциями в американской корпорации Goldsman Sachs, занимающейся инвестициями в этой сфере.