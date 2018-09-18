ООН: власти Мьянмы имели «геноцидные намерения» в отношении рохинджа

Нейпьидо, , 10:40 — REGNUM Независимая международная комиссия при ООН заявила, что у властей Мьянмы присутствовали «геноцидные намерения» в отношении народности рохинджа, сообщает 18 сентября Anadolu.

По данным доклада, опубликованного правозащитниками, военные применяли к рохинджа мять разных методов воздействия, четыре из которых были запрещенными.

Напомним, в августе 2017 года боевики «Армии освобождения рохинджа» совершили нападения на правительственные посты, в результате ответных действий военных страну вынуждены были покинуть порядка 700 тыс. человек, переселившихся в лагеря для беженцев в Бангладеш.

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