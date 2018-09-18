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Клинцевич: Ситуация с Ил-20 должна обсуждаться в СБ ООН

Политика

Российский Ил-20 пропал в Сирии

Москва, 18 сентября 2018, 10:35 — REGNUM  

Ситуация с российским самолетом Ил-20, который пропал в Сирии, должна стать предметом рассмотрения в соответствующих международных инстанциях, включая Совет Безопасности ООН. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

«Думаю, что он должен обязательно стать предметом рассмотрения в соответствующих международных инстанциях, включая Совет Безопасности ООН», — сказал Клинцевич.

Сенатор не сомневается, что совместными усилиями России и Сирии будет выяснена причина исчезновения над Средиземным морем российского самолета Ил-20. При этом он обратил внимание на то, что событие совпало по времени с атаками израильских истребителей F-16 по объектам в сирийской провинции Латаркия и пусками ракет с французского фрегата Auvergne.

«Понятно, что я ничего не утверждаю. В то же время ничего и не исключаю. Любому военному ясно, что в такой ситуации возможны любые случайности. А вот то, что удары по территории суверенного государства не вписываются ни в какие рамки международного права, — это факт совершенно бесспорный», — указал он.

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Война в Сирии
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