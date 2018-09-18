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На поиски пропавшего в Средиземном море Ил-20 направлен спасательный буксир

Политика

Самолёт пропал с радаров 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим в Сирии

Дамаск, 18 сентября 2018, 10:33 — REGNUM  В акватории Средиземного моря продолжаются поиски пропавшего Ил-20 с 14 российскими военнослужащими. В настоящее время в районе исчезновения самолёта работает спасательный буксир «Профессор Николай Муру».

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Судно способно поддерживать аварийные корабли на плаву. Также на его борту находится всё необходимое оборудование для работы водолазов.

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Как сообщало ИА REGNUM, российский Ил-20 с 14 военными на борту пропал с радаров в Сирии над акваторией Средиземного моря 17 сентября. Это произошло при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это время в Сирии шла атака израильских самолётов на сирийские объекты в Латакии. Источник CNN заявил, что самолёт был сбит ПВО Сирии, однако это произошло случайно.

Также в районе потери связи с самолётом были зафиксированы ракетные пуски с французского фрегата Auvergne, но французское военное ведомство заявило о непричастности своих войск к инциденту.

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Война в Сирии
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