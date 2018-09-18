Джоко Видодо: самый большой актив Индонезии — единство, гармония и братство

Джакарта, , 10:30 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что самым большим активом Индонезии на сегодняшний день является единство, гармония и братство, которые необходимо сохранить, сообщает Antaranews.

«Я приглашаю всех, давайте защитим единство», — заявил президент во время выступления на церемонии открытия Индонезийского буддийского сообщества в государственном дворце в Джакарте во вторник, 18 сентября.

Президент также подчеркнул, что, если индонезийский народ будет единым, это принесет чрезвычайную силу. Глава государства привел в пример Азиатские игры 2018 года, в котором Индонезия завоевала 31 золотую медаль, потому что страна была единственной силой