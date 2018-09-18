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Совет народных депутатов Кузбасса в Совфеде представит Дмитрий Кузьмин

Политика

Постановление подписано на первой сессии Совета

Кемерово, 18 сентября 2018, 10:24 — REGNUM  Совет народных депутатов Кемеровской области в Совете Федерации РФ будет представлять Дмитрий Кузьмин. Спикер кемеровского парламента Вячеслав Петров на первой сессии Совета подписал постановление о наделении Кузьмина полномочиями члена Совфеда. Об этом сообщается на сайте Совета.

43-летний Дмитрий Кузьминв 2000 году назначен на должность заместителя главы города Березовского по экономике и финансам, с 2008 по 2011 год возглавлял «Энергосбытовую компанию Кузбасса», а с 2011 года руководит энергетическим холдингом «СДС-Энерго». С 2011 года по 2016 годы был депутатом Кемеровского городского Совета народных депутатов V созыва.

Также в ходе первой сессии был определён состав комитетов и комиссий в Совете народных депутатов области V созыва.

Отметим, что выборы депутатов Кемеровского облсовета пятого созыва прошли 9 сентября 2018 года.

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