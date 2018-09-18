Глава МВД Франции собирается в отставку ради ключей от Лиона

Париж, , 10:25 — REGNUM Глава МВД Франции Жерар Коллон намерен покинуть свой пост после 2019 года ради участия в выборах мэра Лиона, намеченных на 2020 год. Об этом он заявил в интервью еженедельнику Express, фрагмент которого опубликован 18 сентября на сайте издания.

«Я не буду оставаться министром внутренних дел до предпоследнего дня», — сказал Коллон.

По его мнению, министры, рассчитывающие на участие в муниципальных выборах, должны иметь возможность уйти из правительства после выборов в Европарламент. Эти выборы пройдут в мае 2019 года.

Коллон, которому 20 июня исполнился 71 год, заявил, что будет кандидатом на выборах в Лионе, если до тех пор у него не найдут какую-либо серьезную болезнь.

Жерар Коллон был мэром Лиона в 2001 — 2017 годах. С 1981 по 1988 годы он представлял лионский департамент Рона в нижней палате парламента, а в 1999 — 2017 годах — в Сенате. Министром внутренних дел Франции Коллон стал 17 мая 2017 года, после победы Эммануэля Макрона на президентских выборах.

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