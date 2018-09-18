Кедми: Турция намерена прогнать из Сирии неподконтрольных ей террористов

Москва, , 10:14 — REGNUM Турция поможет прогнать из Сирии тех террористов, которые подчиняются не ей, а Сацдовской Аравии, на этом построен компромисс Анкары с Москвой, заявил 17 сентября экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Турция согласна, и считает, что это в турецких интересах, убрать группировки, поддерживаемые Саудовской Аравией (с Катаром у нее хорошие отношения). Лучше их убрать с территории Сирии, и тем самым решить проблему как их нахождения там и устранить тем самым возможные, одни из немногих разногласия, которые оставались с Россией до этой встречи», — заявил Кедми, отвечая на вопрос ведущего, как потупит Турция с теми террористическими экстремистскими группировками, которые поддерживает сама и которые поддерживают страны Персидского залива.

Напомним, что 17 сентября в Сочи состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Стороны договорились создать совместно в сирийском Идлибе демилитаризованную зону глубиной 15−20 км. Именно здесь пригодятся связи Турции с радикальными исламистами, о чем и говорит Кедми.

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