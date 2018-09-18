Пакет законопроектов о лицензировании космической деятельности внесен в ГД

Москва, , 10:14 — REGNUM Пакет законопроектов, направленный на лицензирование космической деятельности, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября.

Отсутствие законодательной регламентации порядка проведения лицензионного контроля, являющегося разновидностью государственного контроля, не позволяет Роскосмосу оказывать в полном объеме государственную услугу по осуществлению лицензирования космической деятельности и осуществлять государственную функцию по контролю за соблюдением лицензиатами лицензионных требований при осуществлении космической деятельности (лицензионный контроль), отмечают авторы.

Одновременно вносятся поправки в КоАП. Невыполнение или ненадлежащее выполнение в установленный срок законного предписания Роскосмоса об устранении нарушений лицензионных требований в области лицензирования космической деятельности повлечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей дисквалификацию на срок от одного года до трех лет, на юридических лиц — от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.