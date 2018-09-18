Сергей Фургал попросил избирателей Хабаровского края не верить провокациям

Хабаровск, , 10:17 — REGNUM Кандидат на пост губернатора Хабаровского края Сергей Фургал на своей странице в Инстаграм прокомментировал широко растиражированную новость о том, что он снимает свою кандидатуру и принимает предложение Вячеслава Шпорта о работе первым заместителем губернатора. Фургал призвал не верить провокациям, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Чтобы развеять все слухи, сплетни, интриги, сообщаю — я не снимал свою кандидатуру! Гонка продолжается! В выборах я участвую. А то предложение, которое сделал мне действующий глава региона — имеет место быть. Но только в случае его победы. Искренне прошу не верить провокациям», — обратился к избирателям Хабаровского края Сергей Фургал.

https://www.instagram.com/p/Bn2sD4RgQ8p/

Во вторник, 18 сентября, Хабаровский край был взбудоражен видеороликом, в котором кандидаты на пост губернатора региона Сергей Фургал и Вячеслав Шпорт выступили с неким заявлением. Шпорт предложил Фургалу занять пост первого вице-губернатора. Фургал согласился, заявив, что для него важно работать на благо Хабаровского края, а за «большими звездами» он никогда не гнался.

Позже в рассылках WhatsApp стала распространяться информация о том, что видеоролик смонтирован. Сообщалось, что слова Фургала в самом конце «Но только в случае вашей победы» были вырезаны, сама видеозапись якобы была перемонтирована, в результате сторонники Фургала были шокированы предательством своего лидера.

Депутат Законодательной думы Хабаровского края, член команды Сергея Фургала Елена Грешнякова ответила на вопрос корреспондента ИА REGNUM по поводу происходящего:

«Фургал никогда не будет работать на Шпорта».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября в Хабаровском крае состоится второй тур выборов губернатора Хабаровского края. На высокий пост претендуют действующий губернатор края Вячеслав Шпорт и депутат Государственной думы РФ Сергей Фургал. В первом туре ни один, ни другой не смогли набрать положенных 50% + 1.