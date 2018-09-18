Foreign Policy: США нужно больше самолетов для борьбы с Россией и Китаем

Вашингтон, , 10:05 — REGNUM ВВС США планируют на 25% расширить численность своих ударных эскадрилий с тем, чтобы иметь возможность вести войну с великими державами, такими как Китай или Россия, сообщает американское издание The Foreign Policy.

Соответствующее заявление сделала министр ВВС США Хизер Уилсон, по словам которой командование ВВС планирует повысить к 2025−2030 годам численность эскадрилий с сегодняшних 312 до 386. Такое повышение численности соответствует программе главы оборонного ведомства США Джеймса Мэттиса перехода от борьбы с терроризмом на Ближнем Востоке к потенциальным конфликтам с равными по силе державами.

Как отметил начальник штаба воздушных сил США Дэвид Гольдфейн, на протяжении нескольких десятилетий Москва и Пекин изучали военную стратегию США и прилагали усилия для лишения Вашингтона имеющегося у него преимущества. Новая структура ВВС создана таким образом, чтобы противодействовать новым оборонительному и наступательному потенциалам, которые разрабатывают Россия и Китай. Среди них средства дальней авиации и ядерное оружие.

«Смысл в том, как нам остаться впереди них на основе наших самых лучших прогнозов, подготовленных объединенным штабом и разведывательными ведомствами относительно того, в каком направлении, по нашему мнению, движутся наши противники», — подчеркнул он.

В рамках подготавливаемого плана ВВС расширят штат военнослужащих и количество самых новых летательных аппаратов и других средств, которые обойдутся налогоплательщикам США в десятки, если не больше, миллиардов долларов на протяжении следующих десяти лет.

Официальные лица не стали говорить конкретно, сколько будет стоить это расширение численности ВВС, подчеркнув, что планируется закупка дополнительных бомбардировщиков, заправщиков, истребителей, беспилотников, а также транспортных и разведывательных самолетов и самолетов специального назначения. Более того, ВВС увеличит число боевых эскадрилий, занимающихся вопросами космической и кибербезопасности. Кроме того, предполагается создание нового легкого ударного флота, который будет представлять собой более дешевый способ борьбы с боевиками на Ближнем Востоке.

По словам эксперта по вопросам бюджета в аналитическом центре Center for Strategic and International Studies Тодда Харрисона, такое повышение численности ВВС потребует дополнительно $13 млрд в год. На сегодняшний день Вашингтон тратит на операции, подготовку и рекрутирование ВВС $53 млрд. В свою очередь, один из источников издания подчеркнул, что ВВС могут оказаться не в силах позволить себе увеличение в полном объеме.

По словам другого источника, в рамках повышения численности ВВС планирует закупить большее число бомбардировщиков-невидимок B-21, чем планировалось. Как отметила Уилсон, закупка дополнительных бомбардировщиков особенно важна для Тихоокеанского региона, в котором Китай осуществляет создание новых островов, разворачивает свои вооруженные силы в Южно-Китайском море и на островах Спратли, а также отрабатывает удары дальней авиации с таким параметрами, чтобы иметь возможность наносить удар по США. Китай также оперативными темпами повышает численность своих бомбардировщиков и воздушных дозаправщиков.

Помимо бомбардировочной авиации, Вашингтон планирует также увеличить численность истребительных эскадрилий с 55 до 62. При этом старые летательные аппараты, такие как F-15 и F-16, закупать не планируется, поскольку они не обладают потенциалом невидимости и уязвимы для новейших систем ПВО России и Китая. Вместо них предполагается приобретение новейших F-35.

«Нам необходимо добиться того, чтобы в эскадрильях преобладали летательные аппараты пятого поколения», — подчеркнул источник в ВВС.

«Мы стремимся к тому, чтобы добавлять по 100 F-35 в год», — добавил он.

ВВС США также планируют увеличить число эскадрилий специального назначения с 20 до 27, а транспортных — с 53 до 54. Число ракетных эскадрилий останется без изменений. В свою очередь, будет также расширено космическое подразделение ВВС США с 16 до 23 эскадрилий.

По словам вице-президента по вопросам обороны и внешней политики в Институте Катона Кристофера Пребла, Вашингтону нужна новая стратегия, а не дополнительные затраты.

«Мы занимаем деньги для финансирования наших вооруженных сил у страны, против которой мы, как считается, должны защищаться», — указал Пребл, имея в виду Китай.

В свою очередь, Уилсон подчеркнула, что если не будет осуществлено расширение численности ВВС США, страну ждут серьезные последствия в области национальной безопасности. Так, она прогнозирует сокращение отрыва США от их крупных противников, что чревато уменьшением числа возможностей, которыми может воспользоваться президент США в случае кризиса. Уилсон также указывает на то, что при таком развитии событий Вашингтон может оказаться неспособным достигнуть поставленных в Стратегии национальной безопасности целей.

Напомним, в вышедшей в 2017 году стратегии США основными угрозами «процветанию» и «безопасности» США названы Россия и Китай — «ревизионистские державы», которые пытаются «изменить статус-кво».

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