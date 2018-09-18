Международный совет женщин принял резолюцию, состоящую из семи пунктов

Джокьякарта, Индонезия, , 10:09 — REGNUM Международный совет женщин (ICW) принял резолюцию, состоящую из семи основных пунктов, в ходе 35-ой сессии, проходившей в Джокьякарте, сообщает Antaranews.

«Мы пытаемся сделать роль женщин более успешной в таких областях, как политика, экономика и благосостояние», — заявила председатель совета Юнг Сук Ким.

По ее словам, новые пункты будут представлять собой план работы, который планируется осуществить в течение 3 лет.

Первым пунктом резолюции является безопасное использование сети интернет. Документ напоминает женщинам об опасностях виртуальной сети и необходимости защиты личных данных.

Второй пункт нацелен призвать каждое правительство осуществлять и применять эффективные наказания за насилие в отношении женщин и обеспечить подготовку полицейских и социальных работников для борьбы со злоупотреблениями родителями.

Третий пункт касается прав женщин-мигрантов, особенно на Африканском континенте.

Четвертый пункт резолюции Международного совета женщин охватывает здравоохранение, экстренное реагирования и финансирование центров психической поддержки.

Пятый пункт подразумевает доступное образование, в том числе экологическое образование как на региональном, так и на глобальном уровне.

Шестой пункт касается обеспечения доступа к чистой воде. Женщины, обладающие политическим влиянием, должны оказывать поддержку в этой области и бороться с загрязнением окружающей среды.

Седьмой пункт приглашает членов Международного совета женщин работать с национальными учреждениями в деле предотвращения и искоренения всех форм преследования и насилия в отношении женщин и расширения их прав и возможностей.

Международный совет женщин проходит в Джокьякарте, Индонезия с 13 по 19 сентября 2018 года.

Напомним, Международный совет женщин стал первой организацией, защищающей права женщин во всем мире. Совет существует с 1888 года и является консультативным органом ООН.

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