Власти Японии призвали КНДР перейти к конкретным шагам по денуклеаризации

Токио, , 09:47 — REGNUM Лидер КНДР Ким Чен Ын должен перейти к конкретным шагам по ядерному разоружению после встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, заявил 18 сентября генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.

По его словам, важно, чтобы достигнутые ранее договоренности между Северной Кореей и Соединенными Штатами, были реализованы.

«Мы надеемся, что саммит Южной и Северной Кореи приведет к конкретным шагам», — цитирует РИА Новости Сугу.

Напомним, ранее глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что придерживается договоренностей с президентом США Дональдом Трампом и готов завершить денуклеаризацию к 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 18 сентября, глава Южной Кореи прибыл с официальным визитом в Пхеньян. Лидеры двух стран намерены обсудить межгосударственные отношения, а также вопросы безопасности на Корейском полуострове и отношения между Пхеньяном и Вашингтоном.

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