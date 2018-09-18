Зюганов ждет результатов от спецкомиссии по выборам в Приморье

Москва, , 09:45 — REGNUM Специальная комиссия уже выехала для проверки голосования в Приморье. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября, об этом сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. По итогам работы комиссии Зюганов рассчитывает на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

В составе комиссии представители ЦИК и представители администрации президента по Дальневосточному федеральному округу, уточнил коммунист.

«Комиссия уже выехала на место… Работа ведется, на некоторых участках уже решено пересмотреть результаты», — отметил Зюганов.

Лидер партии возмущен криминализацией выборов в Приморье, действиями властей, в частности Уссурийского района.

«Во времена Ельцина таких мерзостей не было», — дал оценку произошедшему Зюганов.

По данным ЦИК, во втором туре на выборах губернатора Приморья побеждает Андрей Тарасенко, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко занимает второе место.