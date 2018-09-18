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Саакашвили призвал эмигрантов жертвовать деньги для кандидата от ЕНД

Политика

По заявлению Саакашвили, если на выборах победит Саломе Зурабишвили, это очень облегчит «врагу узаконивание присвоения наших территорий»

Саакашвили призвал эмигрантов жертвовать деньги для кандидата от ЕНД
Иван Шилов © ИА REGNUM
Михаил Саакашвили

Тбилиси, 18 сентября 2018, 09:40 — REGNUM  Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обращается ко всем своим соотечественникам, которые, «подобно ему, вынужденно оказались за границей», и призывает делать пожертвования в пользу кандидата в президенты от «Единого национального движения» Григола Вашадзе.

Как заявляет Саакашвили в распространяемом им же в соцсетях видеоролике, финансовая поддержка поможет Григолу Вашадзе одержать победу на президентских выборах 28 октября и тем самым «спасет Грузию».

«Сейчас наша родина — Грузия находится перед огромной угрозой. Иванишвили фактическим кандидатом в президенты поставил предательницу Саломе Зурабишвили, которая обвиняет Грузию в развязывании войны 2008 года. А если, не дай Бог, этот кандидат победит, это очень облегчит нашему врагу — России узаконивание присвоения наших территорий, а также будет способствовать вынесению Гаагским судом, расследующим события 2008 года, обвинительного приговора в отношении Грузии», — пояснил Саакашвили неприемлемость избрания президентом кандидата Саломе Зурабишвили.

По его словам, такой выбор «будет последним и смертельным ударом для Грузии». Для того, чтобы остановить Иванишвили и Зурабишвили, по мнению экс-президента, нужны деньги.

«Хочу попросить у всех финансовую помощь, чего я никогда раньше не делал. Все, кто может, помогите единственному кандидату, который способен одержать победу над Иванишвили и Зурабишвили, Григолу Вашадзе. Кто-то 10 евро перечислит, кто-то, у кого успешный бизнес, 1000 и более. Это сейчас будет решающим моментом. У Иванишвили много денег. У оппозиционных кандидатов-сателлитов тоже есть деньги по договоренности с Иванишвили. А Вашадзе нужна ваша помощь», — заявил Саакашвили.

В своем видеоролике он обнародовал специальный счет, открытый в АО «Либерти банк», а также определенные законом правила перечисления денег кандидату в президенты из-за рубежа и призвал всех действовать в соответствии с законом.

Как известно, выборы президента Грузии назначены на 28 октября. Правящая партия «Грузинская мечта» от выдвижения своего кандидата на этот раз отказалась и заявила, что окажет поддержку независимому кандидату Саломе Зурабишвили. «Единое национальное движение» и объединившиеся вокруг него партии назвали своим кандидатом бывшего министра иностранных дел правительства Саакашвили — Григола Вашадзе.

Между тем, по данным Службы госаудита Грузии, больше всего пожертвований в период с 1 августа по 11 сентября включительно получил именно кандидат от ЕНД. Саломе Зурабишвили по размерам финансовой поддержки заняла третье место.

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Выборы президента Грузии
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