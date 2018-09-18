Саакашвили призвал эмигрантов жертвовать деньги для кандидата от ЕНД

Тбилиси, , 09:40 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обращается ко всем своим соотечественникам, которые, «подобно ему, вынужденно оказались за границей», и призывает делать пожертвования в пользу кандидата в президенты от «Единого национального движения» Григола Вашадзе.

Как заявляет Саакашвили в распространяемом им же в соцсетях видеоролике, финансовая поддержка поможет Григолу Вашадзе одержать победу на президентских выборах 28 октября и тем самым «спасет Грузию».

«Сейчас наша родина — Грузия находится перед огромной угрозой. Иванишвили фактическим кандидатом в президенты поставил предательницу Саломе Зурабишвили, которая обвиняет Грузию в развязывании войны 2008 года. А если, не дай Бог, этот кандидат победит, это очень облегчит нашему врагу — России узаконивание присвоения наших территорий, а также будет способствовать вынесению Гаагским судом, расследующим события 2008 года, обвинительного приговора в отношении Грузии», — пояснил Саакашвили неприемлемость избрания президентом кандидата Саломе Зурабишвили.

По его словам, такой выбор «будет последним и смертельным ударом для Грузии». Для того, чтобы остановить Иванишвили и Зурабишвили, по мнению экс-президента, нужны деньги.

«Хочу попросить у всех финансовую помощь, чего я никогда раньше не делал. Все, кто может, помогите единственному кандидату, который способен одержать победу над Иванишвили и Зурабишвили, Григолу Вашадзе. Кто-то 10 евро перечислит, кто-то, у кого успешный бизнес, 1000 и более. Это сейчас будет решающим моментом. У Иванишвили много денег. У оппозиционных кандидатов-сателлитов тоже есть деньги по договоренности с Иванишвили. А Вашадзе нужна ваша помощь», — заявил Саакашвили.

В своем видеоролике он обнародовал специальный счет, открытый в АО «Либерти банк», а также определенные законом правила перечисления денег кандидату в президенты из-за рубежа и призвал всех действовать в соответствии с законом.

Как известно, выборы президента Грузии назначены на 28 октября. Правящая партия «Грузинская мечта» от выдвижения своего кандидата на этот раз отказалась и заявила, что окажет поддержку независимому кандидату Саломе Зурабишвили. «Единое национальное движение» и объединившиеся вокруг него партии назвали своим кандидатом бывшего министра иностранных дел правительства Саакашвили — Григола Вашадзе.

Между тем, по данным Службы госаудита Грузии, больше всего пожертвований в период с 1 августа по 11 сентября включительно получил именно кандидат от ЕНД. Саломе Зурабишвили по размерам финансовой поддержки заняла третье место.