Выборы губернатора Приморья: штаб Тарасенко подал более 30 жалоб

Владивосток, , 09:36 — REGNUM 35 жалоб подал штаб кандидата в губернаторы Приморья Андрея Тарасенко («Единая Россия») в краевую избирательную комиссию на ход второго тура выборов. Об этом сообщил представитель штаба Тарасенко в интервью агентству «Интерфакс — Дальний Восток».

Источник уточнил, что представители штаба подали в крайизбирком 30 жалоб от населения, еще пять фактов нарушений были выявлены представителями штаба.

«Десять (жалоб) у нас на подходе», — сказал источник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 сентября 2018 г. в Приморском крае прошел второй тур выборов губернатора. При подсчете 95% протоколов лидером был кандидат от КПРФ Андрей Ищенко (51,24%), второе место занимал представитель «Единой России» Андрей Тарасенко (46,16%). Однако после обработки последних протоколов УИК результат изменился. Так, в активе Ищенко насчитали 48,06%, в активе Тарасенко — 49,55%.

Позже председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что избирком намерен изучить ситуацию и все поступившие жалобы.

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