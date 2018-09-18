Вторник, 18 Сентября 2018 года
10:52:25 МСК

США отказали во въезде пятерым адвокатам из Бельгии

Политика

По словам представителя адвокатского корпуса Бельгии Мишеля Форжа, произошедшее — «случай ассимиляции адвоката с его клиентом»

США отказали во въезде пятерым адвокатам из Бельгии
Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР
Отказ

Брюссель, 18 сентября 2018, 09:34 — REGNUM  Как минимум пятерым бельгийским адвокатам, работавшим с подзащитными-террористами, отказано в разрешении на въезд в Соединенные Штаты. Об этом пишет 18 сентября газета Dernière heure.

По сведениям издания, юристы не смогли оформить краткосрочный въезд на территорию США в электронной системе авторизации путешествий (ESTA). По словам представителя адвокатского корпуса Бельгии Мишеля Форжа, произошедшее — «случай ассимиляции адвоката с его клиентом». Юрист также отметил, что защита интересов обвиняемого в суде не означает приверженности адвоката идеям террориста.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января власти США внесли в глобальный список террористов гражданина Бельгии Абделатифа Гайни и гражданина Великобритании Сиддхартха Дхара, также известного как «Джихади Джон». Дхара подозревают в проведении казней.

Читайте также: Вашингтон расширил глобальный список террористов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отношения США и Евросоюза
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить