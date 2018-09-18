В Ярославле за «явку на выборы» платили по 500 рублей

Ярославль, , 09:31 — REGNUM В Ярославле за явку избирателей на выборы депутатов Ярославской областной думы платили 500 рублей. Об этом в эфире «Эхо Москвы — Ярославль» заявила кандидат в депутаты, лидер регионального отделения партии «Патриоты России» Вера Никольская, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, общественная организация «ЯрГражданин» проводила в день выборов «тестирование» на знание истории Ярославской области. Люди приходили на выборы с тестами, каждый из которых содержал индивидуальный номер и QR-код. Тест нужно было сдать «активистам» «ЯрГражданина», а отрывной талон оставить себе.

Народ шел с этими Яртестами, за которые платили 500 рублей. Их раздавали на крупных предприятиях», — сказала Вера Никольская.

Отрывной талон являлся своего рода подтверждением прихода на участок для избирателя. ИА REGNUM располагает свидетельством, что оплата за приход на выборы производилась старостами жилых домов. Платили ли людям, которые получали тест на предприятиях, редакции неизвестно.

Вместе с Яртестом людям давали памятку по голосованию за определенных кандидатов, однако отчета о самом голосовании не требовали. Получается, что при помощи тестов организаторы могли проконтролировать лишь явку на выборах, но не итог голосования каждого конкретного избирателя.

В день выборов кандидат от «Яблока» Илья Шестериков пытался найти организатора тестирования, но не смог. Редакция ИА REGNUM готова предоставить движению «ЯрГражданин» возможность высказать свою позицию на проведенную в день выборов акцию.

Читайте ранее в этом сюжете: Как «мобилизовывали» избирателей на выборах в Ярославскую облдуму