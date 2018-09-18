Саломе Зурабишвили: «Я не говорю, что Россия – не агрессор»

Тбилиси, , 09:30 — REGNUM Кандидату в президенты Грузии Саломе Зурабишвили, которой обещана поддержка правящей партии «Грузинская мечта», пришлось еще раз давать разъяснения по поводу своей оценки августовской войны 2008 года и доказывать, что она «не говорила, что Россия — не агрессор».

«Когда я говорю, что правительство Грузии поддалось на провокации России, я не говорю, что виновата Грузия, что Грузия начала войну, что Россия — не агрессор и не оккупант… Я говорю, что тогдашний президент и правительство допустили большую ошибку или совершили преступление, последствия которого испытываем на себе мы, наши беженцы и проживающие на оккупированных территориях наши беззащитные граждане», — подчеркнула Зурабишвили на открытии своего избирательного штаба, которое состоялось 17 сентября на площади Первой Республики в Тбилиси.

Она обвинила грузинские СМИ в том, что те распространяют ее заявления в вырванном из контекста формате, что и порождает у общества «бессмысленные» вопросы.

«Когда слышатся настоятельные и бессмысленные вопросы ко мне, они основаны на вырванных из контекста словах. Почему никто не задает других вопросов? Я обращаюсь к СМИ. Почему не послушалось тогдашнее правительство того, что диктовали ему наши американские и европейские партнеры? А они диктовали это каждый день. Почему с самого начала наше правительство не объявило Россию агрессором? Почему прождало три дня, чтобы сказать, кто агрессор?» — вопрошала Зурабишвили журналистов, переадресовывая вопросы бывшему правительству Грузии.

Она напомнила представителям СМИ и о других «грехах» и «преступлениях» правительства Саакашвили: о переименовании Кодорского ущелья в Верхнюю Абхазию, Цхинвальского региона — в Южную Осетию, о сдаче переименованного Кодорского ущелья абхазам.

По словам Саломе Зурабишвили, народ должен знать правду о преступлениях прежних властей, чтобы в будущем усилить и объединить страну и убедить абхазов и осетин, что им не нужна защита России.

«Хочу обратиться к нашим братьям в так называемых республиках Абхазии и Южной Осетии. Они являются гражданами Грузии, и им не нужна защита России. Они наше будущее, мы вместе объединимся. А тех людей, которые сегодня возвращают нас в прошлое, оставим в прошлом», — заявила кандидат в президенты.

Она выразила уверенность, что одержит победу на предстоящих президентских выборах.

Напомним, что выборы президента Грузии назначены на 28 октября. За этот пост собираются бороться более 40 кандидатов. Правящая партия «Грузинская мечта» на этот раз своего кандидата выдвигать не стала и после долгих раздумий и консультаций объявила, что поддержит кандидатуру Саломе Зурабишвили.

Первые заявления относительно событий августа 2008 года Зурабишвили сделала в самом начале своей предвыборной кампании, подчеркнув, что в той конкретной ситуации военные действия начало тогдашнее правительство Грузии. Подобная оценка вызвала протест и негодование в грузинском обществе, так как, по утвержденной еще правительством Саакашвили версии, Грузия поддалась на «провокации» России и ответила на «вторжение России» военными действиями в Южной Осетии. Под давлением общественного протеста Саломе Зурабишвили пришлось несколько раз давать разъяснения своим словам, и уже в следующих комментариях она заявила, что «агрессором» всегда считала и продолжает считать Россию, а правительство Саакашвили обвиняет в том, что тот не послушался советов западных партнеров и втянулся в «развязанные Россией провокации» и военные действия.

Напомним также, что согласно документам Совета Европы (от 2008 года) и заключению комиссии ЕС под руководством Хайди Тальявини, военные действия в Южной Осетии в августе 2008 года начала грузинская сторона.