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ВВС Турции нанесли удары по территории Ирака

Политика

Агрессия была осуществлена против турецких курдов

Анкара, 18 сентября 2018, 09:39 — REGNUM  Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» двух членов Рабочей партии Курдистана на территории Ирака, сообщает 18 сентября Anadolu.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению не только к ликвидированному противнику, а также попавшемуся в плен или сдавшемуся добровольно.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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Курдистан
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