ВВС Турции нанесли удары по территории Ирака

Анкара, , 09:39 — REGNUM Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» двух членов Рабочей партии Курдистана на территории Ирака, сообщает 18 сентября Anadolu.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению не только к ликвидированному противнику, а также попавшемуся в плен или сдавшемуся добровольно.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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