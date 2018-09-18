Разрыв договора между Украиной и РФ открыл «ящик Пандоры» — эксперт

Киев, , 09:27 — REGNUM Указ президента Украины Петра Порошенко о завершении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией открывает «ящик Пандоры» на постсоветском пространстве. Об этом в эфире украинского телеканала заявил директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев.

«Приняв обоснованное решение, но не додуманное до конца, президент и СНБО открывают «ящик Пандоры»… Сам договор о дружбе стал ничтожным еще в первые месяцы начала конфликта в Крыму, на Донбассе… Разрывается существующая и не работающая договорная база. Большая часть соглашений в разных сферах увязана с базовым договором. Он носит рамочный характер», — сказал Ермолаев.

Он напомнил, что Киев и Москва не создали никакой «переходной договорной базы», которая бы регулировала экономические и культурные отношения.

«А на какой правовой базе будут строиться отношения между экономическими, культурными субъектами? Это беспрецедентная ситуация. Было бы более правильно, готовясь выйти из договора, вести двусторонние переговоры о новой переходной договорной базе, которая бы наступила по факту прекращения действия старого договора. Украина оказалась к этому не готова. Министерство заявляет, что начало пересмотр соглашений, поэтому мы входим в некую темную полосу… Такие серые, темные века в отношениях», — добавил Ермолаев.

По словам эксперта, сотни хозяйствующих субъектов Украины и России окажутся в бесправном положении.

«Этим могут воспользоваться авантюрные политические силы. В ситуации «без правил» любой акт, связанный с гражданским конфликтом, экономическим конфликтом, разрывом договора, может трактоваться как новое правило. Отношения России и Украины это не только Крым и война на Донбассе, это еще и проблема многомиллиардного торгового оборота, в котором задействованы десятки, если не сотни хозяйствующих субъектов», — пояснил Ермолаев.

Эксперт считает, что сегодня на постсоветском пространстве «распадается беловежский консенсус».

«Сейчас идет распад беловежского консенсуса, который достигли и общество, и элиты в условиях краха самой империи… Лет 30 назад нам казалось, что этот беловежский формат будет длинным, а оказалось, что начиная с 2000-х конфликт элит, связанный с переделом ресурсов, собственности, социальной власти, привел к тому, что начала рушиться вся формальная и неформальная договорная база… Это часть фундамента, на котором строился беловежский консенсус. Мы сейчас находимся в ситуации, когда новые политические и экономические элиты, не обремененные договорами и обязательствами беловежского консенсуса, занимаются переделом постсоветского наследия», — подчеркнул Ермолаев.

Он отметил, что на постсоветском пространстве создается новая «архитектура».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО от 6 сентября 2018 «О Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией».

Теперь МИД должен заявить РФ о желании Украины прекратить действие Большого договора в соответствии со статьей 40 настоящего Договора и внести в установленном порядке на рассмотрение президента проект закона о прекращения действия договора.

Также, согласно решению СНБО, МИД должен проинформировать ООН, ОБСЕ и другие международные организации о желании Украины прекратить действие договора и об основаниях для такого решения.