Миграционный кризис: Австрия призывает к проведению саммита ЕС — Африка

Париж, , 09:36 — REGNUM Имея разногласия в своей национальной политике, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Австрии Себастьян Курц нашли понимание перед европейским миграционным кризисом: проведение саммита Евросоюз-Африка, усиление контроля общих границ, депортация нелегальных мигрантов, пишет испанская газета ABC.

17 сентября Макрон принял австрийского канцлера в Елисейском дворце. Избегая противостояния и неудобных прямых вопросов, Курц и Макрон продемонстрировали разрядку и взаимопонимание. Себастьян Курц выступил за проведение чрезвычайного саммита ЕС — Африка, который можно организовать до или сразу после европейского саммита 20 декабря.

По его мнению, на этом саммите нужно решить все тесно связанные друг с другом проблемы, чтобы сократить и перекрыть миграцию из Африки и Европу. Эмманюэль Макрон поддержал его и заявил о необходимости срочной высылки нелегалов на основании европейских ценностей.

Курц и Макрон надеются, что канцлер Германии Ангела Меркель поддержит их проекты, которые, не будучи полностью антагонистическими, позволят найти до сих пор невидимую общую европейскую позицию перед лицом неконтролируемой миграции.

Как сообщало ИА REGNUM, канцлер Австрии призвал европейские страны разрешить конфликты между соседями, чтобы решить проблемы миграции сообща. Напомним, в настоящее время Австрия является председателем Совета ЕС.

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