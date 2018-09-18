Аксенов: Разрыв договора о дружбе с Россией — война против своего народа

Симферополь, , 09:11 — REGNUM Решение президента Украины Петра Порошенко разорвать договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией — показатель полного бессилия. Такое мнение на своей странице в Facebook выразил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Указ о денонсации договора — очередная попытка окончательно разорвать дружеские отношения между нашими народами, уничтожить общую культуру, историю и веру. Это война против собственного народа», — отметил руководитель региона.

По его словам, подобными решениями Порошенко обслуживает чужие национальные интересы и информационно компенсирует провал экономических псевдореформ в стране, пытаясь угодить ультраправым радикалам.

«По всей видимости, Украина уже готовит компенсационный иск к России для очередного «возмещения ущерба». «Джентльмен в поисках десятки» — современная инновационная модель экономического развития Украины. Тот факт, что она приросла огромными территориями за счёт Российской империи и СССР, стала промышленным гигантом, членом ООН, Порошенко считает недостаточным. Кроме того, миллионы граждан Украины работают в России», — подчеркнул глава Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией. Указ вступил в силу со дня его опубликования.

Об этом: Украина разрывает договор о дружбе с Россией: Порошенко подписал указ