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Миронов: ничего страшного, если итоги выборов в Приморье придется отменять

Политика

«В правомочности нового губернатора не должно быть никаких сомнений»

Москва, 18 сентября 2018, 09:05 — REGNUM  Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов не видит ничего страшного в отмене итогов второго тура выборов губернатора в Приморье, передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября.

«В правомочности нового губернатора не должно быть никаких сомнений. Надеюсь, что всем свидетельствам о нарушениях и фальсификациях будет оперативно дана правовая оценка. И ничего страшного, если в результате итоги голосования придется отменять, чего не исключает Элла Памфилова», — сказал Миронов.

Вместе с тем, по данным ЦИК, во втором туре на выборах губернатора Приморья побеждает Андрей Тарасенко, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко занимает второе место.

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Второй тур выборов губернатора Приморья-2018
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