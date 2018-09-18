Миронов: ничего страшного, если итоги выборов в Приморье придется отменять

Москва, , 09:05 — REGNUM Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов не видит ничего страшного в отмене итогов второго тура выборов губернатора в Приморье, передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября.

«В правомочности нового губернатора не должно быть никаких сомнений. Надеюсь, что всем свидетельствам о нарушениях и фальсификациях будет оперативно дана правовая оценка. И ничего страшного, если в результате итоги голосования придется отменять, чего не исключает Элла Памфилова», — сказал Миронов.

Вместе с тем, по данным ЦИК, во втором туре на выборах губернатора Приморья побеждает Андрей Тарасенко, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко занимает второе место.